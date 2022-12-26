Украинцы не прекращают доказывать свою несокрушимость. Даже несмотря на отключение света, они продолжают работать. Один из подобных случаев случился в столичном "Пункте незламності".

Об этом рассказал нардеп Роман Грищук. Он отметил, что на фото – Андрей, который шьет со школьных лет.

В Киеве парень пришел в "Пункт несокрушимости" со своей лампой, столиком и швейной машинкой, чтобы доработать заказ клиенту.

Известно, что парень шьет футболки, лонгсливы и брюки. Это еще раз доказывает, что украинцы непобедимы и отсутствие света не остановит заказ и желание работать.

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Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новостиу