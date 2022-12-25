Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время рождественского поздравления вспомнила об Украине.
Об этом пишет Delfi.
"Дорогие, хочу поздравить всех Вас с Рождеством. Это праздник надежды, веры и общности, который рождается в сердце каждого из нас, и ни одна суета или испытя не могут лишить нас этого праздника", - сказала Шимоните.
Премьер призывает в этот праздничный период благодарить за то, что у нас есть.
"Надо искренне верить, что даже самые темные облака не помешают нам увидеть звезду надежды, если будем внимательно всматриваться в небо. Для меня суть Рождества больше всего открывается в Буче, в Украине, там стоит елка, огни на которой зажигают сердца местных жителей", - сказала Шимоните, заметив, что это сильный символ надежды на победу перед любой тьмой.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Кошевой из "Квартал 95" рассекретил переписку с президентом и удивил заявлением: "Мы перед военными..."
Где еще вчера были "навсєгда": Данилко, Кароль и другие показали тяжелые кадры обстрела Херсона
В Украине активизировались мошенники, придумав аферу с выплатами: используют картинки с приложения "Дія"
Вакарчук нарушил запрет украинских военных и похвастался кадрами из Херсона: "Строго запрещено"
"Давайте встретим Рождество с чувством любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддерживать жителей Украины, чем можем. Это лучший подарок человечности и надежды на то, что вместе мы можем развеять даже черные тучи", - сказала премьерка.
Шимоните заметила, что люди, делясь с другими, становятся сильнее, и призвала не забывать в праздник о тех, кому сейчас важна помощь.
"Желаю, чтобы в Новом году мы уронили свет надежды, который будет сопровождать на пути решительности, общности, заботы друг о друге. Будьте здоровы, безопасны и счастливы", - пожелала премьер Литвы.
Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.
Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новости.