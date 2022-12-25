Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время рождественского поздравления вспомнила об Украине.

Об этом пишет Delfi.

"Дорогие, хочу поздравить всех Вас с Рождеством. Это праздник надежды, веры и общности, который рождается в сердце каждого из нас, и ни одна суета или испытя не могут лишить нас этого праздника", - сказала Шимоните.

Премьер призывает в этот праздничный период благодарить за то, что у нас есть.

"Надо искренне верить, что даже самые темные облака не помешают нам увидеть звезду надежды, если будем внимательно всматриваться в небо. Для меня суть Рождества больше всего открывается в Буче, в Украине, там стоит елка, огни на которой зажигают сердца местных жителей", - сказала Шимоните, заметив, что это сильный символ надежды на победу перед любой тьмой.

"Давайте встретим Рождество с чувством любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддерживать жителей Украины, чем можем. Это лучший подарок человечности и надежды на то, что вместе мы можем развеять даже черные тучи", - сказала премьерка.

Шимоните заметила, что люди, делясь с другими, становятся сильнее, и призвала не забывать в праздник о тех, кому сейчас важна помощь.

"Желаю, чтобы в Новом году мы уронили свет надежды, который будет сопровождать на пути решительности, общности, заботы друг о друге. Будьте здоровы, безопасны и счастливы", - пожелала премьер Литвы.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новости.