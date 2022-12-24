В Варшаве правоохранители задержали водителя, который не справился с управлением, однако были замечены еще нарушения.

Мужчина не только был пьян, у него также не было левой руки. Так, столичная полиция Польши задержала водителя Audi после выяснения ситуаци, пишет inpoland.net.

Проезжая по улице во время патруля, правоохранители обратили внимания на движущийся впереди автомобиль, который едва ехал по своей полосе. Инспекторы остановили водителя, однако не ожидали увидеть, что за рулем будет мужчина без левой руки.

«Мужчина был пьян, у него не было левой руки. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», – сообщает старший инспектор окружного управления полиции Варшавы.

Кроме того, контакт с водителем был затруднен из-за языкового барьера и его психофизического состояния.

Известно, что 27-летнему гражданину Украины грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, а полицейский надзор был отменен.

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