Как пишет Politeka.net, из-за постоянных отключений света украинцы начали покупать автономные источники электроэнергии. Одним из очевидных выходов оказался - приобретение генератора. Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко рассказал, как правильно использовать технику, от которой только в этом месяце пострадали 27 человек в регионе.
"Генератор прост в использовании, если соблюдать правила. Устанавливать его на открытом воздухе, минимум в 6 метрах от окон и дверей, и подальше от горючего и смазочных масел. Генератор следует периодически выключать. Перед заправкой – дать остыть", - написал Резниченко.
Также рекомендуется покупать сертифицированный продукт и подключать его вместе с электриком. Не стоит забывать о погоде, ведь генератор нужно защитить от осадков.
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