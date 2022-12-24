Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в российском Кемерове вечером 23 декабря уже выросло до 20 человек.

Здание выгорело почти полностью. По предварительным данным, пожар возник из-за неправильной эксплуатации печи.

«Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели», — рассказал выживший житель нелегального Дома милосердия. По его словам в доме находилось 27 человек.

Сейчас известно о 20 погибших и 6 пострадавших, двое из которых остаются в тяжёлом состоянии. Большая часть людей находилась на втором этаже здания. Спастись смогли те, кто был на первом.

Постояльцы сгоревшего дома престарелых работали на хозяина приюта в его же магазине. Как рассказал владелец Дома милосердия Андрей Смирнов, он решил открыть его 3 года назад. По его словам он сам раньше не имел дома и поэтому решил помогать другим. При этом, сам приют никак не был официально оформлен.

Пожилые и бездомные люди за еду и ночлег трудились в близлежащем магазине, который также принадлежит Смирнову. Там фасовали и продавали корм для домашних и сельскохозяйственных животных и птиц.

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