В Закарпатье украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет КА-26.
Транспорт изъяли таможенники, сообщает Госпогранслужба.
«Вертокрыл КА-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска «Тиса». В ходе проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт», – говорится в сообщении.
Известно, что стоимость вертолета составляет более 924 тыс. грн.
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Напомним, украинец украл 25 тысяч долларов у российских наркоторговцев и отдал их на благотворительность. Родившийся в Киеве Алекс Холден, давно проживающий в США и являющийся специалистом по кибербезопасности, сломал кошелек российской наркосети Solaris и передал деньги в киевскую благотворительную организацию «Жизнелюб».
Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.
Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.