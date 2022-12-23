В Закарпатье украинец пытался незаконно вывезти в Венгрию вертолет КА-26.

Транспорт изъяли таможенники, сообщает Госпогранслужба.

«Вертокрыл КА-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска «Тиса». В ходе проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт», – говорится в сообщении.

Известно, что стоимость вертолета составляет более 924 тыс. грн.

Напомним, украинец украл 25 тысяч долларов у российских наркоторговцев и отдал их на благотворительность. Родившийся в Киеве Алекс Холден, давно проживающий в США и являющийся специалистом по кибербезопасности, сломал кошелек российской наркосети Solaris и передал деньги в киевскую благотворительную организацию «Жизнелюб».

Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.

Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.

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