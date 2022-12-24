Многие люди начинают использовать способы, которые не только не помогают согреться, но и вредят здоровью.

С наступлением холодов и частыми перебоями с отоплением вопрос "как не замерзнуть зимой" становится вопросом выживания. Но не все методов согревания эффективны и безопасны. Некоторые популярные способы согреться опасны и лишь создают иллюзию тепла. О некоторых таких опасных методах предупредило МОЗ Украины и подчеркнуло "ни в коем случае не грейтесь так".

Алкоголь

Врачи предупреждают, что пытаться греться алкогольными напитками - это очень плохая идея. Алкоголь создает иллюзию тепла, но это - обман. Под действием алкоголя сосуды быстро расширяются, а тело отдает тепло в атмосферу. Выпивший человек чувствует себя тепло и даже может начаться раздеваться, но его тело быстро охлаждается, что может привести к переохлаждению и даже к смерти.

Сигареты

Сигареты (электронные тоже, кстати) замедляют кровообращение в руках и ногах, тем самым способствуя еще большему замерзанию.

Растирание снегом

Растирать руки снегом для разогревания - плохая идея. Холодный снег щиплет кожу и создает иллюзию тепла, но на самом деле он забирает тепло у тела и сильнее охлаждает его.

Горячая ванна или душ

Не стоит принимать горячую ванну или душ сразу после того, как пришли домой. Такой резкий перепад температур может всерьез навредить сердцу. Сначала немного согрейтесь при комнатной температуре. Точно также не стоит выходить на улицу зимой сразу после горячей ванны.

Кольца

Кольца замедляют движение крови в пальцах – и они быстрее замерзают. Вообще металл быстро охлаждается и при контакте с кожей может привести к ее обморожению. Поэтому не только кольца, но из серьги в ушах способствуют переохлаждению.

Помните: если вы чувствуете, что кожа замерзла и начала покалывать, чесаться, нужно срочно искать место, где согреться. Тем более, если кожа сильно покраснела.

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