Власти освобожденного в ноябре Херсона призывают жителей выехать из города из-за обострения обстрелов и ухудшения погоды. Херсонцев предупредили, что они могут остаться без электроэнергии, тепло и воды в зимний период, так что предлагают временно выехать из города и помогают с бесплатной эвакуацией.
Об этом сообщает Министерство реинтеграции.
Отмечается, что из-за постоянных вражеских обстрелов часть города остается зоной повышенной опасности.
"Существует высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Поэтому людям рекомендуют временно выехать в более безопасные области Украины", - говорится в сообщении ведомства.
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Херсонская ОВА помогает всем желающим бесплатно эвакуироваться. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45. Уехать помогают также волонтерские организации.
Отметим, ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Погибли три человека, еще 6 – раненые. Однако уже утром, 23 декабря, российские оккупанты снова ударили по городу.
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