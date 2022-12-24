Власти освобожденного в ноябре Херсона призывают жителей выехать из города из-за обострения обстрелов и ухудшения погоды. Херсонцев предупредили, что они могут остаться без электроэнергии, тепло и воды в зимний период, так что предлагают временно выехать из города и помогают с бесплатной эвакуацией.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Отмечается, что из-за постоянных вражеских обстрелов часть города остается зоной повышенной опасности.

"Существует высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Поэтому людям рекомендуют временно выехать в более безопасные области Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Херсонская ОВА помогает всем желающим бесплатно эвакуироваться. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45. Уехать помогают также волонтерские организации.

Отметим, ранее ОВА Херсонской области сообщила, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Погибли три человека, еще 6 – раненые. Однако уже утром, 23 декабря, российские оккупанты снова ударили по городу.

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