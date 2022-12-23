Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к западным партнерам Украины и всем, кто отмечает Рождество 25 декабря.

Генерал Залужный поздравил «братьев по оружию» с грядущими праздниками, поблагодарил за поддержку и помощь.

«За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни», - подчеркнул Залужный в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что цена мира очень высока.

«Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды», - попросил Залужный.

Также Валерий Залужный призвал верить в то, что Господь именно там – рядом с украинским защитником.

"На стороне света и добра, правды и справедливости", - сказал Залужный.

Ранее стало известно, что в новом пакете военной помощи Украине от США на сумму 1,85 млрд долларов предполагается предоставление батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

Кроме Patriot, Украине передадут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.

Напомним, ранее были расшифрованы слова Валерия Залужного по поводу 300 танков.

Также напомним, что на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит и что в ВСУ пока достаточно людей.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.