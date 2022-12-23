Генерал Залужный поздравил «братьев по оружию» с грядущими праздниками, поблагодарил за поддержку и помощь.
«За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни», - подчеркнул Залужный в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Главнокомандующий ВСУ напомнил, что цена мира очень высока.
«Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды», - попросил Залужный.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Взрыв на именинах Рогозина, появились новые детали и кадры: "Ранения тяжелее, чем казалось"
Зависть наказуема: украинка написала жалобу, что у соседей не отключают свет, и оставила свой дом без тепла
В Киеве украли деньги с помощью дрона: клиент решил обменять 40 тысяч евро
Пять офицеров предали Украину, в ГБР выдали детали расследования: "Добровольно согласились служить..."
Также Валерий Залужный призвал верить в то, что Господь именно там – рядом с украинским защитником.
"На стороне света и добра, правды и справедливости", - сказал Залужный.
Ранее стало известно, что в новом пакете военной помощи Украине от США на сумму 1,85 млрд долларов предполагается предоставление батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.
Кроме Patriot, Украине передадут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии и многое другое.
Напомним, ранее были расшифрованы слова Валерия Залужного по поводу 300 танков.
Также напомним, что на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит и что в ВСУ пока достаточно людей.
Также сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.
Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.