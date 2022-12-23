Вчера ночью украинские защитники смогли уничтожить группу российских оккупантов, находящихся на территории временно оккупированного Токмака Пологовского района Запорожской области. Об этом проинформировало Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Телеграм.
Видео было записано ночью сразу в момент удара. Известно, что в результате прилетов по российском захватчикам, были ликвидированы также так называемые «Тик-Ток» войска Рамзана Кадырова.
«Это произошло вчера где-то в 22:50—23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон-донов вместе со штабом орков», — сообщает СтратКом. На данный момент информация уточняется, проверяются детали.
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Ранее стало известно, в Крыму неизвестные вывесили украинский флаг на вышке.
Желто-голубой флаг был замечен в селе Межводное в Черноморском районе. Соответствующие кадры уже появились в Сети.
Сообщается, что флаг вывесили местные партизаны. Кадры развевающегося украинского флага над оккупированной территорией вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.
Напомним, оккупант Дмитрий Рогозин получил ранения, празднуя свой день рождения в Донецке.
Некоторые из его гостей оказались в морге.
Также Politeka.net писала, что президент США Джо Байден объяснил, почему Украина не получит все и сразу оружие.