Оккупанты понесли серьезные потери в результате удара украинских защитников по вражескому штабу.

Вчера ночью украинские защитники смогли уничтожить группу российских оккупантов, находящихся на территории временно оккупированного Токмака Пологовского района Запорожской области. Об этом проинформировало Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Телеграм.

Видео было записано ночью сразу в момент удара. Известно, что в результате прилетов по российском захватчикам, были ликвидированы также так называемые «Тик-Ток» войска Рамзана Кадырова.

«Это произошло вчера где-то в 22:50—23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон-донов вместе со штабом орков», — сообщает СтратКом. На данный момент информация уточняется, проверяются детали.

Ранее стало известно, в Крыму неизвестные вывесили украинский флаг на вышке.

Желто-голубой флаг был замечен в селе Межводное в Черноморском районе. Соответствующие кадры уже появились в Сети.

Сообщается, что флаг вывесили местные партизаны. Кадры развевающегося украинского флага над оккупированной территорией вызвали бурное обсуждение среди пользователей Сети.

Напомним, оккупант Дмитрий Рогозин получил ранения, празднуя свой день рождения в Донецке.

Некоторые из его гостей оказались в морге.

Также Politeka.net писала, что президент США Джо Байден объяснил, почему Украина не получит все и сразу оружие.