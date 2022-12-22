Владимир прошел бои за Мариуполь, блокаду "Азовстали" и российский плен.
При выполнении боевого задания в результате выстрела вражеского танка офицер получил ранение в спину.
В полевых условиях "Азовстали" его жизнь спас медик.
«Слава Богу, хорошо сработал наш врач. Можно сказать, подручными средствами, не имея никаких медикаментов. Что было… Остались только шрамы», – рассказал Владимир.
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После плена Герой вернулся на родную землю и наконец встретился со своей маленькой дочерью и женой, которых не видел с февраля.
По состоянию на 1 декабря освобождены из плена 1319 украинцев.
Сколько их еще осталось в плену в России официально не сообщается.
Президент Владимир Зеленский призывает Кремль согласиться на обмен всех пленников.
"Тысячи наших людей - военных и гражданских - в российском плену. Они подвергаются жестоким пыткам - это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Байден объяснил, почему Украина не получит все оружие сразу.
Также стало известно, о чем Зеленский и Байден договорились в США.
Кроме того, Politeka.net писала, сколько тысяч военных россия уже привезла в Беларусь.