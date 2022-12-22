Пограничник из «Азовстали» Владимир Яровой наконец-то смог обнять своих самых родных людей.

Владимир прошел бои за Мариуполь, блокаду "Азовстали" и российский плен.

При выполнении боевого задания в результате выстрела вражеского танка офицер получил ранение в спину.

В полевых условиях "Азовстали" его жизнь спас медик.

«Слава Богу, хорошо сработал наш врач. Можно сказать, подручными средствами, не имея никаких медикаментов. Что было… Остались только шрамы», – рассказал Владимир.

После плена Герой вернулся на родную землю и наконец встретился со своей маленькой дочерью и женой, которых не видел с февраля.

По состоянию на 1 декабря освобождены из плена 1319 украинцев.

Сколько их еще осталось в плену в России официально не сообщается.

Президент Владимир Зеленский призывает Кремль согласиться на обмен всех пленников.

"Тысячи наших людей - военных и гражданских - в российском плену. Они подвергаются жестоким пыткам - это массовое издевательство! Кроме того, мы поименно знаем почти 11 тысяч детей, которые были силой депортированы в Россию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Байден объяснил, почему Украина не получит все оружие сразу.

Также стало известно, о чем Зеленский и Байден договорились в США.

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