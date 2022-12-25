До Нового года остаются считанные дни. Во время новогодних праздников украинцы любили запускать фейерверки, салюты и петарды.

К началу полномасштабной войны запуск салютов придавал праздничное настроение и новогоднюю атмосферу. Однако сегодня использование пиротехнических изделий считается неуместным. Более того, использование фейерверков, салютов и разнообразных петард запрещено во время военного положения .

Запускать салюты, фейерверки и использовать петарды во время военного положения – запрещено. Украинцев, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности.

В действующем законодательстве существует несколько статей, предусматривающих наказание за использование или продажу пиротехнических изделий.

фейерверк

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Полицейские будут привлекать нарушителей к ответственности в соответствии со статьями Кодекса Украины об административных и уголовных правонарушениях:

  • статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) – штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн . Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения;
  • статья 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах). Наказывается штрафом от 85 до 255 грн , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - от 255 до 510 грн;
  • статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) карается штрафом от 1020 грн до 1700 грн с конфискацией пиротехнических средств;
  • статья 296 УК Украины (хулиганство) карается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн ., либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет.

Салют Фейерверк

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.