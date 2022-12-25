До Нового года остаются считанные дни. Во время новогодних праздников украинцы любили запускать фейерверки, салюты и петарды.

К началу полномасштабной войны запуск салютов придавал праздничное настроение и новогоднюю атмосферу. Однако сегодня использование пиротехнических изделий считается неуместным. Более того, использование фейерверков, салютов и разнообразных петард запрещено во время военного положения .

Запускать салюты, фейерверки и использовать петарды во время военного положения – запрещено. Украинцев, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности.

В действующем законодательстве существует несколько статей, предусматривающих наказание за использование или продажу пиротехнических изделий.

Полицейские будут привлекать нарушителей к ответственности в соответствии со статьями Кодекса Украины об административных и уголовных правонарушениях:

статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) – штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн . Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения;

(нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) – штраф в размере . Также у нарушителей будут забирать продукцию и деньги, полученные в результате совершения этого правонарушения; статья 182 КУоАП (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах). Наказывается штрафом от 85 до 255 грн , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - от 255 до 510 грн;

(нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах). Наказывается штрафом , для должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) карается штрафом от 1020 грн до 1700 грн с конфискацией пиротехнических средств;

(нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) карается штрафом с конфискацией пиротехнических средств; статья 296 УК Украины (хулиганство) карается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. грн ., либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

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