В одном из районов Киева заметили учительницу, которая из-за экстренных отключений света проводила урок прямо на улице .

Об этом сообщили в социальных сетях . В столице до сих пор есть проблемы с энергоснабжением.

Чтобы оставаться на связи с учениками, педагог нашла место возле супермаркета с доступом в интернет.

На опубликованном видео можно увидеть учительницу, которая дает задание своим ученикам прямо на улице. Педагог поставила ноутбук на столбик возле столичного супермаркета и разговаривала со школьниками.

"Это герой нашего времени!";

"Наш народ не победить!";

"Учитель несокрушимости 2022 года";

"Главное, чтобы те, кому она проводит уроки, это ценили";

"А потом всякие из родительского комитета жалуются если вдруг одно занятие пропало. Особенно таковы в Европе;

"Ну не зря учитель это самая важная профессия во всем мире", - пишут люди в комментариях.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.