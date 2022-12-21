В одном из районов Киева заметили учительницу, которая из-за экстренных отключений света проводила урок прямо на улице .
Об этом сообщили в социальных сетях . В столице до сих пор есть проблемы с энергоснабжением.
Чтобы оставаться на связи с учениками, педагог нашла место возле супермаркета с доступом в интернет.
На опубликованном видео можно увидеть учительницу, которая дает задание своим ученикам прямо на улице. Педагог поставила ноутбук на столбик возле столичного супермаркета и разговаривала со школьниками.
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"Учитель несокрушимости 2022 года";
"Главное, чтобы те, кому она проводит уроки, это ценили";
"А потом всякие из родительского комитета жалуются если вдруг одно занятие пропало. Особенно таковы в Европе;
"Ну не зря учитель это самая важная профессия во всем мире", - пишут люди в комментариях.
Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.