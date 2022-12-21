Соответствующее фото было опубликовал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Работники ЗАГС воспользовались бесперебойной работой Бучанского отделения полиции Киевщины и женили молодоженов. Это уже вторая пара, которая благодаря полицейским обменялась кольцами", – написал Небитов.
Напомним, часть Киевщины полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы. Без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.
Ранее военный эксперт оценил риски ракетной атаки врага по Украине на Новый год.
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Так, военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия может сделать такой "подарок" украинцам в любой момент.
"Они могут эти опасные подарки сделать при любых обстоятельствах. Россияне могут производить до 40 ракет в месяц, с одной стороны, это небольшое количество, но и с этим мы должны считаться. За полтора месяца они могут накопить до 60 ракет. Плюс мы не знаем, сколько "шахедов" было передано Ираном. Уверен, что речь не идет о тысячах, но несколько сотен точно может быть. То есть мы не можем отменить этот ракетный шквал.
Но 80% из того, что они имели, они уже применили, за исключением С-300, потому что их они изготовили около 8 тысяч штук, а это очень много", – сообщил Черник.
Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.