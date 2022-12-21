В Буче, которая была в российской оккупации, работники ЗАГС из-за отключения электроэнергии регистрируют браки в полиции.

Соответствующее фото было опубликовал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Работники ЗАГС воспользовались бесперебойной работой Бучанского отделения полиции Киевщины и женили молодоженов. Это уже вторая пара, которая благодаря полицейским обменялась кольцами", – написал Небитов.

Напомним, часть Киевщины полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы. Без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Ранее военный эксперт оценил риски ракетной атаки врага по Украине на Новый год.

Так, военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия может сделать такой "подарок" украинцам в любой момент.

"Они могут эти опасные подарки сделать при любых обстоятельствах. Россияне могут производить до 40 ракет в месяц, с одной стороны, это небольшое количество, но и с этим мы должны считаться. За полтора месяца они могут накопить до 60 ракет. Плюс мы не знаем, сколько "шахедов" было передано Ираном. Уверен, что речь не идет о тысячах, но несколько сотен точно может быть. То есть мы не можем отменить этот ракетный шквал.

Но 80% из того, что они имели, они уже применили, за исключением С-300, потому что их они изготовили около 8 тысяч штук, а это очень много", – сообщил Черник.

Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.