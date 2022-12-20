По предварительным данным, разорвался газовый баллон.

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме Киева на территории одного из жилых кварталов. Теперь начали появляться кадры с места.

Так, можно увидеть, что взрывной волной выбило окна, а также повреждена часть стены.

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О погибших и пострадавших пока не сообщается. Правоохранители установят причины инцидента.

Тем временем стало известно о мощном пожаре на Левобережной.

По некоторым данным, горит мультипликационный театр, подсобное помещение.

Напомним, в Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.

О правилах, которые могут спасти жизнь, напомнили в ГСЧС.

Также сообщалось, что отключение света обернулось рядом несчастий.

Кроме того, Politeka.net писала, что киевлянам нужно срочно запастись водой, однако проблемы есть не только с водоснабжением.