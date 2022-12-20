Военный эксперт оценил риски ракетной атаки врага по Украине на Новый год.

Так, военный эксперт Петр Черник заявил, что Россия может сделать такой "подарок" украинцам в любой момент, передает "Апостроф".

"Они могут эти опасные подарки сделать при любых обстоятельствах. Россияне могут производить до 40 ракет в месяц, с одной стороны, это небольшое количество, но и с этим мы должны считаться. За полтора месяца они могут накопить до 60 ракет. Плюс мы не знаем, сколько "шахедов" было передано Ираном. Уверен, что речь не идет о тысячах, но несколько сотен точно может быть. То есть мы не можем отменить этот ракетный шквал.

Но 80% из того, что они имели, они уже применили, за исключением С-300, потому что их они изготовили около 8 тысяч штук, а это очень много", – сообщил Черник.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 декабря украинская столица пережила ночную атаку барражирующих боеприпасов «Shahed».

Как отмечают в КГА, столица выдержала не одну, а несколько волн атак иранских "Shahed".

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.