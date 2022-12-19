После ночной атаки дронами-шахедами, где беспилотник упал прямо во двор, в доме повреждены окна, двери и крыша, передает телеграм-канал "Реальный Киев".
Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль. Взрывной волной также повредило здание напротив.
Однако пожилые люди не падают духом. Показывая разрушение, женщина говорит: "Черта лысого тот путин нас напугает".
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На местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушение. В ближайшее время начнутся ремонтные работы – заменят окна и крышу.
Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 декабря украинская столица пережила ночную атаку барражирующих боеприпасов «Shahed».
Как отмечают в КГА, столица выдержала не одну, а несколько волн атак иранских "Shahed".
В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.
Силам ПВО удалось уничтожить около 15.
«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".
Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.
Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.