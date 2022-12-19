На Киевщине вражеский беспилотник упал прямо во двор пенсионеров.

После ночной атаки дронами-шахедами, где беспилотник упал прямо во двор, в доме повреждены окна, двери и крыша, передает телеграм-канал "Реальный Киев".

Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль. Взрывной волной также повредило здание напротив.



Однако пожилые люди не падают духом. Показывая разрушение, женщина говорит: "Черта лысого тот путин нас напугает".

На местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушение. В ближайшее время начнутся ремонтные работы – заменят окна и крышу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 18 на 19 декабря украинская столица пережила ночную атаку барражирующих боеприпасов «Shahed».

Как отмечают в КГА, столица выдержала не одну, а несколько волн атак иранских "Shahed".

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Напомним, враг сменил тактику: в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.