РосСМИ публикуют кадры установки новогодней елки, на фоне разбитых и соженных домов.

В сети украинцы вспоминают, как выглядел мирный украинский Мариуполь до прихода российской армии.

"Одна боль в душе от осознания того каким стал сейчас город .....";

"Боже...скоро будет почти год этого страшного ада. Я не верю, я не могу принять. Как хочется всё вернуть я так скучаю, мой славный город М";

"Да, больно за город, очень больно. А самое страшное, что в нём жили люди и теперь их нет! И не вернуть НИКОГДА";

"Я не могу это смотреть, слёзы накатываются... Бедные люди, сколько ужаса они там пережили! А многих уже нет в живых, которые погребены под завалами этого некогда прекрасного города, что был стёрт с лица земли";

"Благословений, тебя Мариуполь! Как ты радовал! А сейчас.. нет слов, чтоб выразить всю горечь о тебе, любимый город".

Напомним, белорусский священник заявил об "опасности" конструкторов "Лего" для детей.

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