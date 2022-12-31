Таролог сделала расклад на картах и предсказала, какая судьба ждет Крым в 2023 году.

В интервью YouTube-каналу "Мой мир" Людмила Хомутовская уверяет, что в январе на территории временно оккупированного полуострова будет "бавовна".

"Февраль, март, апрель - максимально активно будет в Крыму. В это время зайдет туда Украина - это 100%... Не вижу, что это война... Я это больше вижу как где-то то заминировано, то какие-то обстрелы, вот такая история", — говорит астролог.

В мае в аннексированном Крыму будут кардинальные изменения - с июня жители полуострова вернутся к нормальной жизни. Осенью и зимой там тоже все будет спокойно.

"Я думаю, что они (ВСУ, - прим. ред.) зайдут в феврале туда. Можете мне верить, можете не верить. Вот конкретно подготовка идет в январе и феврале. Карта силы идет именно в феврале".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму произошла диверсия, в Керчи установили елку с желтыми и синими игрушками.

"В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных", - говорится в сообщении.

Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.

Также сообщалось, какие населенные пункты ВСУ могут усвободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, действительно ли россия получила новую партию дронов-камикадзе.