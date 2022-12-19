Во временно оккупированном Крыму произошла диверсия, в Керчи установили елку с желтыми и синими игрушками.

Как сообщает активист Сергей Стерненко в Телеграм, во временно оккупированном Крыму диверсия.

"В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных", - написал активист.

"Готовятся встречать ВСУ", "Чтобы потом не перерабатывать", "Потихоньку идем к цели) Крым встречает ВСУ!)", "Праздник приближается", "Буду считать это приглашением", "так красиво - все такое желто-голубое - что им не понравилось?", - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее сообщалось, что со стороны Керчи перед Крымским мостом ночью образовалась огромная пробка без движения.

Как сообщает телеграм-канал "ЧП Севастополь", машины в пробке не двигались.

"Со стороны Керчи перед Крымским мостом образовалась огромная пробка (на выезд из Крыма). Очередь не движется вообще", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о взрывах во временно оккупированном Крыму. Сообщалось о взрывах в Симферополе и Бахчисарае.

Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.

Также сообщалось, какие населенные пункты ВСУ могут усвободить уже совсем скоро.

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