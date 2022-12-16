Актриса остается в Москве и ощущает недовольства россиян на себе, об этом Лия Ахеджакова рассказала в интервью для YouTube-канала "Бюро".

"Я знаю, с кем нельзя говорить. Один мой партнер, Саша Берда - мы у Виктюка с ним играли и много лет в "Квартире Коломбины", - вдруг перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, разговаривала с врачами, говорила, что это потрясающий, отличный артист, помогите ему. Он был очень болен. И вдруг он перестал со мной здороваться... Я говорю: "Саша, ты со мной не здороваешься?" И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал: "Не буду я с тобой здороваться!" Я расплакалась. Ну, он ушел, не видел этого".

Ахеджакова призналась, что больше всего ее удивляют люди, которые поддерживают войну в Украине.

Актриса поделилась случаем, который произошел с ученицей ее друга.

"Талантливая девочка... Мы сидим, пьем кофе в буфете, я ей что-то говорю. Вдруг эта милая девчонка мне говорит: "Лия Меджидовна! Не все так однозначно!" Я встала, взяла чашку и пересела. Не ожидала", - рассказала Лия Ахеджакова.

Напомним, Надя Дорофеева извинилась перед украинцами за сотрудничество с россиянами.

Также сообщалось, что певец, который поддерживал россию, резко прозрел и сменил риторику.

Кроме того, Politeka.net писала, что карьера известной украинской актрисы оказалась под угрозой из-за ее позиции относительно россиян.