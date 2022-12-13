Еще совсем недавно российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) поддерживал так называемую «спецоперацию» и собирался ехать добровольцем в Украину.

Как оказалось, «частичная мобилизация» подкорректировала мировоззрение артиста и артисту уже не нравятся некоторые методы россии.

«Людей загоняют, как баранов на убой... У меня вот вчера, например, друг, с которым мы были на «Последнем герое», у него проблемы со здоровьем. Он вчера приехал ко мне после военкомата, си ел, его просто трясло. У него пакет документов, ему говорят: «Ты же видишь? Слышишь? Все нормально, подписывай!" Никакого медосмотра, ничего. Это всё все знают!», - заявил Птаха в студии ток-шоу на НТВ.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в ток-шоу на НТВ: "Людей загоняют как баранов на убой... Друг приехал после военкомата, его трясло. Я понимаю, что вы здесь пропаганда, но пропагандируйте то, что есть, а не то, чего нет" pic.twitter.com/8LycZ4GNS8 — Рустем Адагамов (@adagamov) December 13, 2022

Рэпер также вступил в спор с ведущим, доказывая, что это «конкретная история».

«Я понимаю, что вы здесь занимаетесь пропагандой, но вы занимайтесь ею так, чтобы это работало! Пропагандируйте то, что есть, а не то, чего нет», - кричал в студии возмущенный Птаха, который еще недавно говорил, как поедет добровольцем воевать против Украины.

В Сети ролик распространяется с надписью «Вот вам правда про мобилизацию в россии».

В комментариях к эмоциональной речи российского певца пользователи соцсетей шутят, что еще немного и Птаху можно будет арестовать по обвинению в распространении фейков о «спецоперации», а также обращают внимание, что это не означает, что он выступает против войны.

«Еще не посадили?», «Пока бараны считают себя баранами. Могилизация в России будет продолжаться», «Странно. Он же поддержал войну в Украине. И сам хотел воевать против ЗСУ. Он же хотел дойти до Киева как его дед до Берлина. Переобувальщик», «Так он и не переобувался, он говорит, что друг больной потому и не может идти, а здоровые, выходит, должны идти убивать украинцев», «Россияне, правду хотели? Теперь жрите, не обляпайтесь», «Даже этот дурачок стал что-то понимать», «Он не говорит что против войны ,он говорит не тех берут , брать должны глубинный народ ,а не его гламурных друзей», «Птаха ? Такой же двуликий, как и петух на российском гербе».

Напомним, Надя Дорофеева извинилась перед украинцами за сотрудничество с россиянами.

Также сообщалось, что в Москве произошел потоп, а российские корабли оказались в ловушке.

Кроме того, Politeka.net писала, что карьера известной украинской актрисы оказалась под угрозой из-за ее позиции относительно россиян.