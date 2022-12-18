В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину продолжается действие военного положения и общей мобилизации.

Под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность. При этом в законе прописан перечень категорий лиц, не подлежащих призыву, например, граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту.

Однако существует еще и понятие, как "военная бронь". Благодаря ей военнообязанные могут получить отсрочку, если их "забронировало" определенное заведение. Как отмечается в статье 24 закона о мобилизации, бронирование военнообязанных запасов производится для обеспечения функционирования определенных органов, предприятий и организаций в особый период. Такую отсрочку могут получить работники органов государственной власти или других госорганов, органов местного самоуправления и предприятий, у которых есть определенные мобилизационные задачи.

При этом следует отметить, что, как отмечается на сайте бесплатной правовой помощи, некоторые предложения органов государственной власти, других государственных органов по бронированию военнообязанных не будут рассматриваться Министерством экономики в случае:

отсутствие согласования предложений Министерством обороны;

несоответствия представленных Предложений форме, определенной приложением 1 к Постановлению;

отсутствия данных в соответствующих графах предложений.

Основания для аннуляции отсрочки

истечение срока ее действия;

завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, населения;

ликвидации органа гос власти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного из органов государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации ( пункт 4 Постановления).

При наличии одного из трех последних оснований аннулирования отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время осуществляется путем принятия в однодневный срок решения Министерства экономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа и отправки его копии Министерству обороны, а также указанным органам", - указывается на сайте.

Напомним, ранее министр обороны Украины Олесий Резников заявил, что пока нет необходимости проводить дополнительную волну мобилизации.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что России предрекли страшное будущее.