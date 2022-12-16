Во Львове обнаружен склад украденных запчастей для военных самолетов на сотни миллионов гривен.

По данным следствия, с территории оборонного предприятия были украдены комплектующие детали к военной авиатехнике.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли более 18 000 запчастей к военной авиатехнике, в том числе самолетов МИГ.

Был проведен обыск на территории другой области, где обнаружено более 40 000 аналогичных запчастей.

Речь идет о датчиках и других комплектующих, предназначенных для военной авиатехники.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.



Осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту хранения материальных ценностей, заведомо полученных уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 198 УК Украины).

Ранее в Николаевской области поймали коллаборанта, продававшего награбленное оккупантами имущество украинцев.

Так, на своей торговой точке предатель реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов. Среди них автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей.

"Большую часть полученных доходов передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу. После освобождения Снигиревки злоумышленник пытался "залечь на дно", - заявили в СБУ.

По месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Кроме того сообщалось, где вводятся аварийные отключения света после новой атаки 16 декабря.

Также сообщалось, что россия может повторить масштабное наступление.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный раскрыл план нового наступления.