В населенном пункте Стоянка в Киевской области из-за взрыва аккумулятора загорелся двухэтажный жилой дом.

О событии рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре в Стоянке около 22.00 14 декабря.

Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что горит крыша двух квартир двухэтажного дуплекса на семь квартир.

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Как отметили в ГСЧС, по словам владельца квартиры, произошел взрыв аккумулятора.

Однако точная причина возгорания будет установлена ​​специалистами.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Кроме того, стало известно о новой денежной помощи для украинцев.

Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.