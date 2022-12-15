В населенном пункте Стоянка в Киевской области из-за взрыва аккумулятора загорелся двухэтажный жилой дом.

О событии рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.

Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре в Стоянке около 22.00 14 декабря.

Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что горит крыша двух квартир двухэтажного дуплекса на семь квартир.

Как отметили в ГСЧС, по словам владельца квартиры, произошел взрыв аккумулятора.

Однако точная причина возгорания будет установлена ​​специалистами.

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