В населенном пункте Стоянка в Киевской области из-за взрыва аккумулятора загорелся двухэтажный жилой дом.
О событии рассказали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области.
Отмечается, что спасатели получили информацию о пожаре в Стоянке около 22.00 14 декабря.
Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что горит крыша двух квартир двухэтажного дуплекса на семь квартир.
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Как отметили в ГСЧС, по словам владельца квартиры, произошел взрыв аккумулятора.
Однако точная причина возгорания будет установлена специалистами.
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Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.