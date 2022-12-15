Украинских военных во время военного положения хотят проверять на алкоголь и препараты, изменяющие сознание даже в отпуске и дома.

Новый законопроект о проверке военных на алкоголь и наркотики Верховная Рада приняла без изменений после первого чтения. Его уже подписал Председатель Верховной Рады.

В частности, статья 266(1) рассматривает проверку военных на состояние опьянения. Статья 172(20) Кодекса Украины о админправонарушениях — наказание за пребывание в состоянии опьянения:

военнообязанных и резервистов во время сборов;

военнослужащих;

Проверку проходят на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Ее могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.

Должностное лицо, уполномоченное начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, с использованием специальных технических средств и тестов проводит проверки военных:

на улицах;

в закрытых спортивных сооружениях;

в скверах, парках;

во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);

в запрещенных законом других местах.

Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно прийти его в медицинское учреждение, утвержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Проведение осмотра лиц на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, в других заведениях запрещается.

Наказание за пребывание в состоянии опьянения

По статье 172 (20) распитие алкогольных, слабоалкогольных:

1) Для солдат и офицеров ― штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

2) Командиров, не отстраненных от военного, находящегося в состоянии, когда скорость реакции снижена через препараты или другие средства наказывают наложением штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Напомним, ранее министр обороны Украины Олесий Резников заявил, что пока нет необходимости проводить дополнительную волну мобилизации.

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