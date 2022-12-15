Украинских беженцев, которые проживают в оплачиваемом властями страны жилье, выселяют из их квартир в Израиле.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Речь идет о примерно 100 украинцев, которые бесплатно проживали в предоставляемом государством жилье. Власти Израиля попросили их на прошлой неделе начать самостоятельно искать для себя квартиры.

Издание отмечает, что многие беженцы не знают, как им жить дальше.

"Мы должны взять инвалидную коляску и сумки, пойти на пляж и поставить там палатку?" — говорит одна из украинок, чей муж-инвалид живет в Израиле вместе с ней.

Власти Израиля объясняют, что контракт с одним из операторов, размещающих беженцев, истек, а некоторым жильцам было предложено пожить в гостиницах.

Газета сообщает, что всего в Израиль приехало около 15 тыс. нееврейских беженцев с Украины.

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