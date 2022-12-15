Циклоны один за другим посещают сейчас Украину, из-за чего нас заметает снегом, завевает штормовым ветром, а на дорогах творится не пойми что.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

16 декабря очередной циклон Erdmute снова будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Виннитчину. Поэтому в пятницу там ожидается мокрый снег с переходом в дождь (потому что потеплеет), порывы ветра до штормовых, опять усложнение ситуации на дорогах.

А вот на юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается.

Температура воздуха завтра будет достаточно высокой, в течение дня ожидается 0+4, на юге +5+9, в Крыму до +12 градусов.

Разве что по северу Украины будут прогуливаться небольшие "минусы".

"Киевляне! Надо еще потерпеть это мокрое, хотя и красивое, "безобразие" завтра и послезавтра. Затем, с воскресенья-понедельника, осадки притихнут и даже высматривайте прояснений на небе. Однако вместе с похолоданием. А пока, 16 декабря, мокрый снег с переходом в дождь. В течение дня пятницы будет 0+2 градуса. В дальнейшем, как я уже упоминала, осадки будут прекращаться, однако станет холоднее - в понедельник - вторник морозы усилятся и ночью даже возможно до -12-17 градусов. Но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся вверх", - прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Кроме того, стало известно о новой денежной помощи для украинцев.

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