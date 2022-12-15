Об этом, как пишет Politeka.net, на заседании Координационной группы по энергетике G7+ заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр также подчеркнул, что после каждых атак потребности в помощи международных партнеров в виде материалов и нужного оборудования снова растут.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в большинстве регионов уже есть возможность установить графики плановых отключений света.

«И это в первую очередь, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения. Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях», – рассказал заместитель председателя ОП в эфире телемарафона.

Итак, в ближайшее время вся Украина выйдет на графики отключения света, и электричество будет исчезать не "экстрено", а планово.

Добавим, тем временем Польский Сейм признал Россию страной, которая поддерживает терроризм и использует террористические методы: в резолюции отметили, что РФ систематически нарушает права человека и международное право, нападает на территории других стран, совершает военные преступления и геноцид, занимается враждебной экономической деятельностью, в частности в области энергетики.

Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.

Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.