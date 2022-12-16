Украинцы, вынужденные из-за войны покинуть родную страну и уехать за границу, находят большую поддержку в принимающих государствах.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконнис.

По его словам, у жителей других стран очень позитивное отношение к беженцам из Украины.

“Я вижу, по большому счету, только положительное явление. Я думаю, что это будущий вклад нового в наши двусторонние отношения, то есть большее понимание Украины в Литве и наоборот”, — отметил Юрконис.

Он обратил внимание, что большинство беженцев – это матери с детьми. Женщины пытаются трудоустроиться, чтобы не жить только в помощь.

«Все пытаются выживать, понимая, что сидеть прямо на выплатах — так не получается, все равно хочется что-то и деткам своим купить и, возможно, кое-что переслать своим родным. Поэтому, в принципе, я вижу достаточно большую хорошую картинку в том плане, что, несмотря на все вызовы и трудности, и ужас войны, который происходит, стремление к хорошему будущему есть”, — сказал политолог.

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