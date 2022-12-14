Белорусы и россияне потеряли право на участие в работе Международного союза железных дорог (МСЖД).

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрзализныцю, соответствующее решение ратифицировала генеральная ассамблея МСЖД.

Таким образом, россияне и белорусы отстранены от участия в любых собственных мероприятиях и мероприятиях Региональной европейской ассамблеи, их членство приостановлено.

«Этого удалось достичь: МСЖД, членами которого являются более 200 мировых железнодорожных предприятий, был первой международной организацией, которая решением главы МСЖД и генерального директора еще 4 марта 2022 года, по обращению «Укрзализныци», приостановила членство железнодорожных компаний России и Беларуси», - говорится в сообщении украинских железнодорожников.

Однако, как поясняют в УЗ, предыдущее решение руководителей международного союза должно быть ратифицировано Генеральной ассамблеей.

Несмотря на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации, и не учитывая значительное давление со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, решение по окончательному отстранению России и Беларуси было принято.

Также уточняется, что «за» проголосовали 72% участников МСЖД.

Напомним, 13 декабря в Беларуси в срочном порядке начали проверять боеспособность войск. Первые подразделения выдвинулись с мест дислокации.

В то же время, как минимум три истребителя МиГ-31К прилетели на территорию РБ из России.

ВСУ готовы к любому развитию ситуаций.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подчеркнул, что беларусь не сформировала боевую группировку, но совместные учения с россией, развертывание войск, проверка боевой готовности - все это свидетельствует о том, что беларусь продолжает действовать по замыслу кремля.

Напомним, россияне в очередной раз опозорились в космосе.

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