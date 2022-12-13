Во Львовской области вынесли приговор двум пенсионерам, которые распространяли в российской соцсети антиукраинские сообщения.

Как известно из материалов первого дела, пенсионерка Татьяна распространяла на своей странице «рус: считает классным» в соцсети «Одноклассники» сообщения антукраинских пабликов «Наше Отечество в наших руках!», «Выскажись» и других пользователей этой соцсети, передает zaxid.net.

В этих сообщениях содержалось оправдание агрессии России против Украины. В частности, Татьяна Мельник распространяла сообщения о погибших российских военных с участливыми подписями, а также публикации, где возвышалась российская армия. Татьяна радовалась оккупации Мариуполя, распространяла ложь об исторической принадлежности Крыма к России.

Пенсионерка получила полтора года испытательного срока.

7 декабря Самборский районный суд рассмотрел похожее дело в отношении пенсионера Ивана , который публиковал в «Одноклассниках» сообщения против Украины, где поддерживал войну.

В ходе следствия мужчина получил срок испытательного срока.

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