Как сообщает Politeka.net, новые графики уже несколько дней действуют в Киеве.
«Света будто становится понемногу больше, а часов с возможными отключениями должно быть меньше. Но все не настолько хорошо, как некоторые отмечают - ограничение на город остается значительным, более трети потребления. А из имеющегося объема почти 40% идет на критическую инфраструктуру», – рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
Также Коваленко напомнил, что нужно делать, если света нет 8 часов. Так, прежде всего нужно на сайте YASNO проверить есть ли локальная авария по адресу.
Если же информации нет – тогда нужно обратиться в ЖЭК/ОСББ и спросить, связывались ли они с сетями – у них есть свои каналы для подачи заявок.
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Напомним, в Киеве сократили промежутки отключений света.
Среднее время отключений в сутки – 9 часов 29 минут вместо 11 часов 12 минут.
По словам Коваленко, с 25 ноября по 8 декабря среднее время отсутствия света между включениями уменьшилось с 5 часов 32 минут до 3 часов 30 минут.
При этом максимальное время отключений электроэнергии сократилось вдвое – с 20 часов 39 минут до 10 часов 8 минут.
Согласно новым правилам, которые были введены в Киеве, появились три периода отключений света, обозначенных белым, серым и светло-серым цветами.
Напомним, разработан план, кто из украинцев будет получать свет первым, а кто последним.
Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.