В российском Нижнекамске горит завод синтетического каучука – площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров.

Так, в Нижнекамске сгорел склад завода «Нижнекамскнефтехим». Там хранили каучук, передает российский телеграм-канал "База".

Пожар начался в цехе №1532, где лежала готовая продукция. Площадь пожара составила 6000 квадратных метров, по итогу огонь разрушил здание.

Причины пожара пока неизвестны.

"Пожары в России и не думают останавливаться", - говорится в сообщении.

Ранее под Москвой горел очередной торговый центр, в Сети уже появились кадры огненного ЧП.

Как сообщают российские СМИ, торговый центр "Стройпарк" загорелся в Балашихе в Московской области утром 12 декабря.

Уточняется, что на месте инцидента работали пожарные и скорые.

Добавим, что на днях в России сгорел один из самых больших ТРЦ в России.

Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.

Кроме того, 28 ноября в Омске горел ТЦ «Триумф».

А 30 ноября здание ТЦ вспыхнуло в Красноярске.

В сентябре сильный пожар разгорелся в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".