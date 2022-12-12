Так, в Нижнекамске сгорел склад завода «Нижнекамскнефтехим». Там хранили каучук, передает российский телеграм-канал "База".
Пожар начался в цехе №1532, где лежала готовая продукция. Площадь пожара составила 6000 квадратных метров, по итогу огонь разрушил здание.
Причины пожара пока неизвестны.
"Пожары в России и не думают останавливаться", - говорится в сообщении.
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Ранее под Москвой горел очередной торговый центр, в Сети уже появились кадры огненного ЧП.
Как сообщают российские СМИ, торговый центр "Стройпарк" загорелся в Балашихе в Московской области утром 12 декабря.
Уточняется, что на месте инцидента работали пожарные и скорые.
Добавим, что на днях в России сгорел один из самых больших ТРЦ в России.
Так, рано утром в пятницу, 9 декабря, в гипермаркете OBI на территории ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Из-за обрушения кровли огонь быстро распространился по всей площади помещения.
Кроме того, 28 ноября в Омске горел ТЦ «Триумф».
А 30 ноября здание ТЦ вспыхнуло в Красноярске.
В сентябре сильный пожар разгорелся в российском городе Уфа в торговом центре "Меркурий".