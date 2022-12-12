Правоохранители и врачи пытались его реанимировать, но, к сожалению, мужчина умер.
Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции, передает "Обозреватель".
Причину смерти гражданина установит экспертиза.
"Предварительно, пассажиру стало плохо на перроне станции метро "Харьковская". Ему пытались помочь правоохранители, которые оказали домедицинскую помощь, а затем врачи. К сожалению, мужчина умер", – рассказали в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что на Львовщине спасатели вытащили из металлической сточной трубы мужчину.
Звуки из трубы, по которой текут нечистоты, услышала случайная прохожая и вызвала спасателей.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, несчастный случай произошел в воскресенье утром, 11 декабря.
В село Унятичи на Дрогобыччине местная жительница вызвала спасателей - она проходила мимо сточной трубы и слышала оттуда крики и стоны мужчины.
Спасатели приехавшие на вызов увидели в трубе мужчину, который застрял и не мог самостоятельно выбраться оттуда.
«Мужчину достали из трубы. Его в тяжелом состоянии сразу передали медикам, почему и как он оказался в сточной трубе, потерпевший не смог объяснить, потому что у него переохлаждение. Труба имеет полметра диаметра, так как и почему туда залез 55-летний мужчина еще не известно», – рассказали в пресс-службе спасателей.
Сейчас мужчина в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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