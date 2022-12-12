Звуки из трубы, по которой текут нечистоты, услышала случайная прохожая и вызвала спасателей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, несчастный случай произошел в воскресенье утром, 11 декабря.

В село Унятичи на Дрогобыччине местная жительница вызвала спасателей - она проходила мимо сточной трубы и слышала оттуда крики и стоны мужчины.

Спасатели приехавшие на вызов увидели в трубе мужчину, который застрял и не мог самостоятельно выбраться оттуда.

«Мужчину достали из трубы. Его в тяжелом состоянии сразу передали медикам, почему и как он оказался в сточной трубе, потерпевший не смог объяснить, потому что у него переохлаждение. Труба имеет полметра диаметра, так как и почему туда залез 55-летний мужчина еще не известно», – рассказали в пресс-службе спасателей.

Выяснилось, что мужчина - житель соседнего села. Как долго он пробыл в трубе с нечистотами пока неизвестно.

Сейчас мужчина в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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