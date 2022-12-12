Из-за постоянных массированных ракетных атак россии по критической инфраструктуре Украины в энергосистеме остается существенный дефицит мощности. В Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, зиму украинцы будут проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии.

Правительство поручило Минэнерго определить и представить на рассмотрение четкие приоритеты включения электроснабжения, в частности:

первый – это критическая инфраструктура и больницы;

второй – предприятия и объекты военно-промышленного комплекса;

третий – бизнес, производящий критически важные для страны товары и продукты;

четвертый – жилищный сектор.

Шмигаль также добавил, что в рамках "Программы восстановления Украины" для регионов распределили 340 млн евро, которые будут направлены на восстановление образовательных учреждений, больниц, критической инфраструктуры, ЦНАПов. В десяти регионах будет реализовано 83 проекта.

Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.

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