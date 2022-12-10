Так, на берегу реки Амур в китайском городе Фуюань, расположенном в 65 километрах от русского Хабаровска, появилась колючая проволока.
Об этом сообщил местный китайский гид.
“Температура воздуха снизилась. У Фуюани очень холодно”, - написал он в комментарии к фото, не комментируя колючую проволоку.
На снимках 1 декабря, видно, что власти Китая установили колючую проволоку в тех местах набережной Амура в Фуюане, где есть спуски к реке.
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На колючей проволоке установлены транспаранты:
"Будьте осторожны, не пересекайте границу", "Пересечение границы незаконно, за это предусмотрено наказание", "Сохранять пограничную инфраструктуру - задача каждого гражданина".
К слову, Финляндия в следующем году начнет возводить ограждение на границе с Россией.
Ранее пограничная служба Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой границы Финляндии с Россией, чтобы помочь предотвратить масштабную нелегальную миграцию.
Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.
В октябре премьер Финляндии Санна Марин выразила уверенность в том, что возведение ограждения имеет "широкую поддержку в парламенте".
Напомним, Лукашенко пожаловался на "слабые Mercedes" после скандала на Крымском мосту.
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