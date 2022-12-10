В китайском городе Фуюан на границе с Россией появилась колючая проволока.

Так, на берегу реки Амур в китайском городе Фуюань, расположенном в 65 километрах от русского Хабаровска, появилась колючая проволока.

Об этом сообщил местный китайский гид.

“Температура воздуха снизилась. У Фуюани очень холодно”, - написал он в комментарии к фото, не комментируя колючую проволоку.

На снимках 1 декабря, видно, что власти Китая установили колючую проволоку в тех местах набережной Амура в Фуюане, где есть спуски к реке.

На колючей проволоке установлены транспаранты:

"Будьте осторожны, не пересекайте границу", "Пересечение границы незаконно, за это предусмотрено наказание", "Сохранять пограничную инфраструктуру - задача каждого гражданина".

К слову, Финляндия в следующем году начнет возводить ограждение на границе с Россией.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила установить забор на части 1340-километровой границы Финляндии с Россией, чтобы помочь предотвратить масштабную нелегальную миграцию.

Начальный участок ограждения длиной в три километра будет возведен на пункте пропуска в городе Иматра к лету 2023 года.

В октябре премьер Финляндии Санна Марин выразила уверенность в том, что возведение ограждения имеет "широкую поддержку в парламенте".

Напомним, Лукашенко пожаловался на "слабые Mercedes" после скандала на Крымском мосту.

Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.