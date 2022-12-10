Угрудни в украинских супермаркетах значительно подешевели ряд популярных у покупателей продуктов. Среди них тоже оказалась свинина.

По данным сайта "Минфин", перед новогодними праздниками в магазинах фиксируют смену ценников на свиную ошейку. Килограмм продукта стоит 189,54 гривны, а в ноябре его стоимость составила 195,86.

Отметим, что цена ошейка резко подскочила в сентябре. Тогда за месяц цена продукта изменилась со 189,54 до 206,44 грн. В начале года средний ценник на килограмм ошейка в супермаркетах составил 149,82. Таким образом, за год цена увеличилась почти на 40 грн.

Также упали цены на свиной шашлык. В супермаркетах его продают по 180,93 гривны за килограмм, а месяцем ранее его стоимость составляла 183,27.

Напомним, ранее сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.

Также стало известно, какая услуга стремительно набирает популярность в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.