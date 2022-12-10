Украинцы рассказывают о ситуациях, когда мужчинам вручают повестки за определенное правонарушение. Однако пользы от таких новобранцев на фронте мало или совсем нет.
Об этом рассказал военнослужащий Павел Вышебаба. Он говорит, что вооруженные силы Украины – большой и сложный механизм, для которого важно, чтобы каждый работник был мотивирован.
Военный считает, что это нерациональное и даже вредное решение. Потому что часто немотивированные люди, не желающие идти в ряды ВСУ, являются обычным балластом.
"Захочет ли человек насильно работать? Конечно, нет",
– добавил Вышебаба.
По словам Вышебабы, бригада только и думает, как их отправить домой, а это очень сложно.
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"Он хочет домой? Так пусть едет. У нас достаточно мотивированных людей, которые хотят воевать", - резюмирует военный.
Вышебаба не держит зла на мужчин, уехавших за границу, убегая от войны. Они просто чувствовали, что не смогут этого делать, не смогут воевать.
Однако люди, которые годами говорили о любви к Украине, избивали себя в грудь, или творческие люди, зарабатывавшие в Украине и кричавшие о безграничной любви к ней, вызывают у военного неоднозначные чувства. Поэтому всем, по его мнению, важно сейчас сделать правильные выводы.
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