Украинцы рассказывают о ситуациях, когда мужчинам вручают повестки за определенное правонарушение. Однако пользы от таких новобранцев на фронте мало или совсем нет.

Об этом рассказал военнослужащий Павел Вышебаба. Он говорит, что вооруженные силы Украины – большой и сложный механизм, для которого важно, чтобы каждый работник был мотивирован.

Военный считает, что это нерациональное и даже вредное решение. Потому что часто немотивированные люди, не желающие идти в ряды ВСУ, являются обычным балластом.

"Захочет ли человек насильно работать? Конечно, нет",

– добавил Вышебаба.

По словам Вышебабы, бригада только и думает, как их отправить домой, а это очень сложно.

"Он хочет домой? Так пусть едет. У нас достаточно мотивированных людей, которые хотят воевать", - резюмирует военный.

Вышебаба не держит зла ​​на мужчин, уехавших за границу, убегая от войны. Они просто чувствовали, что не смогут этого делать, не смогут воевать.

Однако люди, которые годами говорили о любви к Украине, избивали себя в грудь, или творческие люди, зарабатывавшие в Украине и кричавшие о безграничной любви к ней, вызывают у военного неоднозначные чувства. Поэтому всем, по его мнению, важно сейчас сделать правильные выводы.

Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.

Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.