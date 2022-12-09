27-летняя украинка хотела найти работу за границей, а стала жертвой мошенника.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольщины.

Как установили полицейские, девушка в одной из соцсетей нашла объявление о наборе на работу за границей.

Связалась с работодателем, который пообещал оформить документы для трудоустройства.

За свои услуги незнакомец попросил предоплату. Тернополянка перебросила на его банковскую карту 16 000 гривен.

Позже стало известно, что договоренности неизвестный не выполнил и деньги не вернул.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства аферы и личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что 54-летний киевлянин получал от иностранных организаций гуманитарную помощь в виде товаров военного назначения, однако вместо того, чтобы отправлять их в ВСУ, решил, как поступать иначе.

Подозреваемый решил обогатиться и продал полученную из-за границы амуницию, тепловизоры, генераторы, аптечки и сухпайки.

«Проведя комплекс следственных действий установлено, что мужчина присваивал товары военного назначения, полученные на безвозмездной основе от иностранных благотворительных организаций, а именно: аптечки, сухпайки, тепловизоры, генераторы, военное снаряжение, военная одежда и другие товары гуманитарной помощи, продаваемые гражданским лицам на территории Киева», - рассказали правоохранители.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, коллаборантка попыталась скрыться в ЕС, но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что во Львовской области фанатку путина выбросили из маршрутки, видео.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с РФ.