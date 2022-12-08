СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС
В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержана бывшая глава Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков.
За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была «заместителем руководителя» Куриловской общины.
Находясь на "должности", выполняла указания кремля относительно распространения оккупационного режима и привлечения местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора.
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Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.
После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз.
Однако, ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали.
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.
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Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.