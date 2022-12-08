На Киевщине в темное время суток в Софиевской Борщаговке произошло дорожно – транспортное происшествие.
Об этом говорится в сообщении пресслужбы ГУ Нацполиции.
Водитель автомобиля Nissan не заметил парня, который перебегал неосвещенную дорогу вне пешеходного перехода. В результате столкновения пешеход попал в больницу.
“7 декабря, около 21 часа, в полицию позвонил очевидец и сообщил, что на одной из улиц села водитель легковушки сбил парня”, – говорится в сообщении.
Как предварительно установили следователи, 18-летний местный житель перебегал неосвещенную проезжую часть за пределами пешеходного перехода. В это время по улице двигался автомобиль Nissan под управлением 59-летнего водителя. Он не заметил парня в темной одежде и не успел вовремя затормозить.
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Полиция Киевщины призывает пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Водителям напоминают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и призывают быть внимательными за рулем.
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