По состоянию на сегодня, 8 декабря, из-за повреждения во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети, в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго.

Так, согласно сообщению, до облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии, но уже утром в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

«Ситуацию осложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра вызывают обледенение проводов и их повреждения», - сообщили в Укрэнерго.

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе Украины – там вечером 7 декабря враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов.

Обследования состояния электросетей проводится там, где это позволяет ситуация.

"После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", - отметили в Укрэнерго.

Тем временем круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе продолжается процесс запитки бытовых потребителей по резервным схемам.

О трудностях предупредили и жителей Полтавы:

"На 8 декабря НЭК «Укрэнерго» довело лимит по мощности в Полтавской области с 00:00 до 7:00 в 267МВт и с 07:00 до 24:00 в 332МВт. Из-за того, что доведенный НЭК «Укрэнерго» лимит не достаточен для того, чтобы выключения происходили по одной очереди, с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений".

Также экстренные отключения света происходят на Днепропетровщине.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!",- говорится в сообщении ДТЭК.

Экстренные отключения света задействованы и в других регионах Украины.

Так, в Запорожской области в результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии 8 декабря внедрены экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.

В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений и дополнительно погашаться потребители других очередей. Составленные на утро графики почасовых отключений временно не действуют.

На Тернопольщине также введены аварийные графики.

"Введение Гафиков аварийных отключений привело к снижению лимитов потребления электроэнергии до уровня, который не позволяет применять стабилизационные отключения. Поэтому Графики почасовых отключений сегодня, 08 декабря, не действуют. Это означает, что энергетики пока не могут сообщить потребителям точное время отключения и период, на который выключают электроснабжение".

Добавим, ранее в Укрэнерго сообщили, что если не будет новых атак со стороны россиян, Украина вернется к плановым отключениям уже на этой неделе.

Так, по словам председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, это будет возможным, если дефицит мощности в энергосистеме будет снижен до такого уровня, когда можно будет каждые четыре часа отключать одну из трех групп потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.

Также стало известно, какая услуга стремительно набирает популярность в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.