Украина должна изменить свои правила, чтобы присоединиться к Европе.

Об этом заявил депутат Европарламента, представитель Польши от группы “Европейской народной партии” Радослав Сикорский.

"Вы получили статус кандидата в члены ЕС за героизм вашей армии и вашего народа. Вы это заслужили. Но не надейтесь, что вы получите какой-то сокращенный пропуск при выполнении критериев присоединения к ЕС.

Вам придется не то чтобы вести долгие переговоры – это очень вежливое слово, а придется принять европейские стандарты в десятках сфер.

Европа существует уже несколько десятков лет. У нас есть свои законы, которые являются результатом тысяч тяжелых компромиссов.

Европа не будет менять свои правила ради Украины. Украина должна изменить свои правила, чтобы присоединиться к Европе.

Боюсь, это односторонний и трудный процесс, но в долгосрочной перспективе он того стоит. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы станете членом ЕС. Поэтому вам нужно продолжать оказывать давление на своих политиков, чтобы они не делали то, что делают, боюсь, многие политики в Европе… Это добровольное вступление в Союз, в котором уже есть свои правила, и вы либо принимаете их, либо остаетесь в стороне", – говорит Радослав Сикорский.

Напомним, украинцам дали ответ, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.