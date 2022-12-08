Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил его побратим Антон Колумбет.
Всего несколько месяцев назад на фронте погиб брат Алексея – Андрей Бевзюк.
Отец тоже воевал – Иван Бевзюк сейчас комиссован после того, как получил тяжелое ранение.
"Эта семья, от короткой истории которой сжимается сердце - маленькая история всей Украины", - написал Колумбет на своей странице в Facebook.
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По его словам, Мерс был крепким солдатом, оптимистичным и улыбающимся.
«Активный общественный и политический деятель, человек, с которым было очень интересно говорить и мечтать о стране будущего», - вспоминает Колумбет воина, действительно жившего Украиной и строившего страну будущего вокруг себя.
По словам побратима Алексея Бевзюка, нельзя найти слова, которыми можно было бы описать эту потерю для Украины.
За день до гибели Герой сделал в Facebook последний пост. Он посвящен Дню Вооруженных Сил Украины.
"Нет более благородной миссии, чем защита своего народа, родной земли. Служба в рядах Вооруженных сил Украины для нас не просто профессия, это высшая честь, призвание", - написал он.
В комментариях к последнему посту Алексея украинцы выражают слова соболзенования его родным, друзьям и побратимам.
«Невозможно поверить», «Светлая память», «Как так… Только общались. Только же вчера поздравлял…», «Алексей, как так…..не могу поверить…. Вечная память и низкий поклон… Родным мои соболезнования», «Царство небесное и вечный покой нашим защитникам", Боже, как так!".
Напомним, в боях за Украину погиб ведущий и участник "Лиги Смеха".
Также сообщалось, что планы Кремля на ближайшее будущее больше не секрет - спасут ли они армию оккупанта.
Кроме того, Politeka.net писала, будет ли дополнительная мобилизация в Украине.