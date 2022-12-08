В публикации издания Daily Star отмечается, что "руки президента России Владимира Путина вызвали еще больше вопросов о здоровье деспота после странного видео, на котором он крепко сжимает руль во время движения по Керченскому мосту".
Журналисты заметили, что лидер Кремля держит руки в жестком вертикальном положении, чтобы управлять транспортным средством, что вызвало новые предположения, что он пытается скрыть ухудшающееся здоровье.
Ранее, напоминает СМИ, его замечали с синяками и «неконтролируемой дрожью» на фоне слухов о том, что бывший сотрудник КГБ смертельно болен и имеет рак.
Авторы публикации отмечают, что как бы Путин упорно не работал, чтобы сохранить твердую внешность, но на кадрах можно увидеть упадок мужчины, ездящего верхом без седла, к слабому человеку, едва держащему руки.
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Напомним, ранее издание Express сообщило, что Путин якобы страдает болезнью Паркинсона и уже похудел на 8 кг.
Кроме того, у российского лидера диагностирован ряд критических заболеваний, в том числе два вида рака и шизоаффективное расстройство.
Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.
Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.
Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.