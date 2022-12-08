Президент россии владимир путин на днях проехался на автомобиле "Мерседес" по Крымскому мосту, и на этом видео зарубежные журналисты увидели нечто необычное.

В публикации издания Daily Star отмечается, что "руки президента России Владимира Путина вызвали еще больше вопросов о здоровье деспота после странного видео, на котором он крепко сжимает руль во время движения по Керченскому мосту".

Журналисты заметили, что лидер Кремля держит руки в жестком вертикальном положении, чтобы управлять транспортным средством, что вызвало новые предположения, что он пытается скрыть ухудшающееся здоровье.

Ранее, напоминает СМИ, его замечали с синяками и «неконтролируемой дрожью» на фоне слухов о том, что бывший сотрудник КГБ смертельно болен и имеет рак.

Авторы публикации отмечают, что как бы Путин упорно не работал, чтобы сохранить твердую внешность, но на кадрах можно увидеть упадок мужчины, ездящего верхом без седла, к слабому человеку, едва держащему руки.

Напомним, ранее издание Express сообщило, что Путин якобы страдает болезнью Паркинсона и уже похудел на 8 кг.

Кроме того, у российского лидера диагностирован ряд критических заболеваний, в том числе два вида рака и шизоаффективное расстройство.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.

Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.