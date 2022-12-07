Экспериментального робота-аватара, предназначенного для обезвреживания мин и боеприпасов, создала 15-летняя девушка из Луцка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Над ним школьница работала несколько месяцев. Большинство деталей изготовлено из пластика и подручных материалов. Девушка надеется, что этот робот-аватар поможет в работе украинским саперам и спасет не одну жизнь.
"Я двигаю своими пальцами и все эти движения они передаются к нашему роботу, но сейчас на его месте шаговый двигатель пока", - показывает как работает ее робот Алина.
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Таких датчиков, копирующих движения и передающих их работу, четыре. Само устройство, рассказывает его автор, изготовлено из подручных материалов. Водопроводную трубу. Это – основа. Сделали такие ремешки из ткани. Потом использовали еще такие маленькие пластиковые трубы», – рассказывает девочка.
Работа она создавала между парами в лицее и занятиями в музыкальной школе. Электроникой и робототехникой она увлекается не первый год. В разработке и создании прибора Алине помогал отец. Обязательно совещался с военными и саперами.
Себестоимость прибора 15 тысяч гривен. Даже если он сдетонирует – самые ценные детали уцелеют, уничтожится только самая дешевая его часть. “Она будет стоить 3 тысячи гривен. Да, говорю, примерно. Может 2 тысячи. Так я думаю 2-3 тысячи и человеческая жизнь – не сравнивается вообще”, - убеждают авторы.
Работа видели и уже оценили волынские саперы. “Он помог бы нам доставить взрывчатое вещество для его уничтожения на месте. Безопасно. То есть, будучи на расстоянии, мы доставляем взрывчатое вещество для уничтожения и одновременно сапер в безопасности”, - говорит сапер Виталий Гаврилюк.
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