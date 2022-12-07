Так, стало известно, что россия якобы вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет, пишет издание Zeit.

«Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию», — сообщили информационному агентству dpa источники в ООН в Нью-Йорке.

Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для совершения атак.

«Мы не думаем, что они уже отправлены, но они точно есть в книгах заказов», - сказал собеседник агентства.

Добавим, ранее в украинской разведке сообщили, что уРФ осталось ракет ещё на несколько массированных ракетных ударов по Украине, после этого россияне "выйдут в полный ноль".

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, производство новых ракет ограничено и не может компенсировать то количество, которое РФ применяет для ударов по Украине.

Также, он сообщил, что не смотря на все заявления и новости об Иране, оттуда в Россию не поставили пока ни одной баллистической ракеты.

Отметим, что в ночь с 6 на 7 декабря 2022 года, после трехнедельной паузы, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе «Shahed-136/131».

Всего было обнаружено 14 баражирующих боеприпасов, направлявшихся ориентировочно с юго-восточного направления. Подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил было уничтожено 11 «шахедов», еще 3 дрона на восточном направлении сбили ПВО Сухопутных войск.

Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.

Также сообщалось, что планы Кремля на ближайшее время больше не являются секретом.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Германии планировали госпереворот, среди задержанных - россиянка.