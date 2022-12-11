Слесарь Эрик из немецкого города Куксхафен пошел добровольцем в ВСУ, чтобы освободить Херсон, в котором живут его бабушка, дедушка и тетя.

Видеозапись встречи Эрика с родственниками в освобожденном городе опубликована в соцсетях.

«Эрик – слесарь из немецкого города Куксхафен. Он поехал на войну в Украину, чтобы освободить в Херсоне своих дедушку, бабушку и тетю. Он плакал, когда наконец ему удалось их обнять. Немецкий язык в Херсоне – это язык освободителей от фашизма. Вот так вернулась история», - говорится в комментарии к видео.

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Также сообщалось, что увеличилось количество аварий на энергообъектах - украинцам дали новую рекомендацию.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам сообщили неутешительную новость относительно обмена валют.